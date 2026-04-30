Strona MOKu wprowadzała w błąd, po naszej interwencji się to zmieniło

Jak poinformował nasz słuchacz, zgodnie z informacją ze strony Miejskich Odpadów Komunalnych próbował oddać wór bioodpadów w Punkcie na gorzowskim Manhattanie. Na miejscu dowiedział się, że nie ma takiej możliwości. Byliśmy na miejscu, potwierdziliśmy te informacje.

Okazuje się, że nigdy takiej możliwości nie było. To kwestia lokalizacji - mówi Karolina Pieróg, dyrektor MOK:

Nie można wywozić odpadów bio na Fieldorfa-Nila z tej uwagi, że w niedalekiej bardzo odległości znajduje się zakład przetwórstwa spożywczego. Są to względy sanitarne i epidemiologiczne.

Informacja na stronie internetowej została uściślona. Bioodpady można zawieźć do PSZOKu przy ulicy Małyszyńskiej.

Godziny otwarcia gorzowskich Punktów dostępne są na stronie MOKu.