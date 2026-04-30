Przejazdy kolejowe w oku dronów. Doszło do kilkunastu wykroczeń!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-30 14:49

W środę [29.04] policjanci z drogówki ze Strzelec Krajeńskich i Gorzowa prowadzili działania. Niestety kierowcy nadal łamią przepisy. Posypały się mandaty i punkty karne. Mundurowi apelują o wzmożoną ostrożność.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W trakcie tylko dwóch godzin pracy mundurowi ujawnili 17 wykroczeń. Większość dotyczyła niestosowania się do znaku „STOP” przy przejeździe kolejowym. Kierowcy zostali ukarani mandatami- 300 złotych i dostali po 8 punktów karnych.

Tory kolejowe przecinające drogi to newralgiczne miejsca dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdarzenia z udziałem pociągów na przejazdach kolejowych najczęściej kończą się tragicznie. Stąd policyjne akcje.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Kontroli z wykorzystaniem policyjnego drona będzie więcej. Obserwacja z powietrza daje lepsze efekty, niż tradycyjna kontrola na lądzie. Najlepsze jednak byłoby stosowanie się do przepisów.

