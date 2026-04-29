Pili alkohol i pobili na śmierć przechodnia. Dramat w Gorzowie

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-29 15:30

Ofiarą dwóch młodych, nietrzeźwych mężczyzn padł przypadkowo 38-latek. Obaj usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy intensywnie pracują nad sprawą.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W sobotnią noc [25.04] troje znajomych piło alkohol w pobliżu Schodów donikąd w Gorzowie. Z niewiadomych, na tą chwilę, przyczyn - Gracjan F. i Martin K. zaatakowali przechodzącego przygodnie obywatela Gruzji Giorgiego T.

- Uderzali go pięściami po całym ciele, w tym w okolicę głowy oraz kopali, powodując liczne obrażenia, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego. 25-latek i 23-latek nie przyznali się do winy, potwierdzili swój udział w zdarzeniu i złożyli wyjaśnienia -  mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.

Gracjan F. i Martin K. nie posiadają miejsca stałego pobytu ani pracy i prowadzą nieregularny tryb życia. Trzy miesiące spędzą w areszcie.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Kryminalni wykonali oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków, a na zlecenie prokuratury przeprowadzono sekcję zwłok 38-latka. Do dalszych badań zostały pobrane próbki. Śledztwo ma wszechstronnie wyjaśnić okoliczności sprawy, w tym bezpośrednią przyczynę śmierci Gruzina oraz motywację sprawców.

