Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty KAS. Nowy przekręt!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-24 16:37

Jak mówią licho nie śpi. To dotyczy się także przestępców, którzy co rusz wymyślają nowe sposoby oszukiwania ludzi i łatwego wzbogacenia się. W Gorzowie pojawiła się metoda na ulotki wzywające do opłat. Nie dajcie się nabrać.

gorzów oszusto ulotki KAS

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Przed kolejnym oszustwem przestrzega gorzowska policja. Chodzi o ulotki z logo Krajowej Administracji Skarbowej, które wkładane są za wycieraczki aut. Wezwanie do zapłaty za popełnione wykroczenie jest nieprawdziwe. Znajduje się na nim kod QR, który zawiera szkodliwy adres URL i kieruje na fałszywą stronę internetową. Ta nakłania do przekazania danych: osobowych, do bankowości internetowej czy karty płatniczej. Użycie tego kodu to utrata oszczędności.

Krajowa Administracja Skarbowa nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych. Nie reaguj inie skanuj kodu QR.

Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”

Polecany artykuł:

16-latek potrącony na pasach w Gorzowie. Trafił do szpitala
Quiz. Czy jesteś patriotą? Tylko prawdziwi Polacy znają odpowiedzi na te pytania
Pytanie 1 z 15
Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to...
