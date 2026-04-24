Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty KAS. Nowy przekręt!

Przed kolejnym oszustwem przestrzega gorzowska policja. Chodzi o ulotki z logo Krajowej Administracji Skarbowej, które wkładane są za wycieraczki aut. Wezwanie do zapłaty za popełnione wykroczenie jest nieprawdziwe. Znajduje się na nim kod QR, który zawiera szkodliwy adres URL i kieruje na fałszywą stronę internetową. Ta nakłania do przekazania danych: osobowych, do bankowości internetowej czy karty płatniczej. Użycie tego kodu to utrata oszczędności.

Krajowa Administracja Skarbowa nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych. Nie reaguj inie skanuj kodu QR.

Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”