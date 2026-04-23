16-latek potrącony na pasach w Gorzowie. Trafił do szpitala

Piesi są tak zwanymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Ich kontakt z pojazdami przeważnie kończy się poważnymi urazami. Na gorzowskim Zawarciu 78-letni kierujący Volkswagenem potrącił przechodzącego przez przejście nastolatka. W aucie rozbita została przednia szyba, więc siła uderzenia była spora.

Chłopiec trafił pod opiekę pogotowia, które przewiozło go do szpitala. Mężczyzna kierujący osobówką był trzeźwy. Jak doszło do wypadku - czy senior nie zauważył chłopca? To ma ustalić policyjne postępowanie.

Mundurowi apelują, że zarówno piechurzy jak i zmotoryzowani powinni na drogach być bardzo ostrożni, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.

