18-letni wandal z zarzutami, ujęto także kilkoro nieletnich

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-04-22 15:03

Pełnoletni imprezowicz odpowie za zniszczenie mienia na plaży w Karninie pod Gorzowem. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymano także kilku nieletnich. Sprawa jest w toku, w planach kolejne zatrzymania.

gorzów plaża Karnin dewastacja

i

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Urodzinowa impreza nad jeziorem w Karninie okazała się "kosztowna". Wymknęła się uczestnikom spod kontroli. Grupa rozbawionych młodych ludzi zniszczyła wyposażenie, z którego latem korzysta mnóstwo mieszkańców. Gorzowscy policjanci po kilku godzinach od wydarzeń, ustalili sprawców, którzy między innymi spalili parasol plażowy.

- Zatrzymany 18 -latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Przesłuchano także kilka osób nieletnich,  o ich losach zadecyduje Sąd Rodzinny. Policjanci nadal konsekwentnie pracują nad sprawą, aby móc postawić zarzuty wszystkim osobom odpowiedzialnym za ten akt wandalizmu.  Apelujemy do wszystkich użytkowników plaż o odpowiedzialne zachowanie i poszanowanie wspólnej przestrzeni - mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji.

Przypomnijmy - w piątek [17.04] wieczorem młodzież spaliła parasol i skakała po koparce wartej kilkaset tysięcy złotych. Zbulwersowany wójt Deszczna opublikował nagranie z monitoringu. Wstępnie straty oszacowano na ponad 5 tysięcy złotych.

