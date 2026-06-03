Chętnych na tereny przy Mironickiej coraz więcej. Jest nowy inwestor

Sebastian Górny
2026-06-03 16:54

Od kiedy wiadomo, że przy Mironickiej powstanie fabryka zbrojeniowa, zainteresowanie tymi terenami wzrosło - przyznają urzędnicy gorzowskiego magistratu. Sprzedano kolejne hektary, na których powstanie nowy zakład produkujący suplementy diety.

Gorzów: Mironicka

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Autor: Łukasz Kulczycki/GIM/ Archiwum prywatne

Kolejny inwestor przy Mironickiej. W Gorzowie produkować będzie suplementy diety​.

Firma Sunday Natural kupiła kilkanaście hektarów, na których wybuduje swój zakład. To producent preparatów witaminowych, suplentów diety, odżywek, w asortymencie ma tysiąc produktów.

Na tym nie koniec. Urzędnicy przyznają, że po decyzji o budowie w Gorzowie fabryki pocisków rakietowych, zainteresowanie terenami wzrosło.

Rozmawiamy, jesteśmy bardzo blisko finału z kolejnymi podmiotami. Faktycznie zainteresowanie mocno wzrosło. Duży inwestor przyciąga kooperantów, podwykonawców i dostawców - mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.

Przy ul. Mironickiej znajduje się 250 hektarów pod inwestycje. Teren zostanie uzbrojony w potrzebne media i drogi wewnętrzne. Koszt prac to 88 mln zł.

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