Dał schronienie Ukraińcom, teraz ma kłopoty. Fiskus żąda milionów od hotelarza z Gorzowa

Zaraz po tym, jak wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy, Les Gordon podjął decyzję o zaangażowaniu się w pomoc. Jego życiowa zasada zawsze opierała się na otwartości na innych ludzi w potrzebie. W obliczu masowego napływu osób uciekających przed konfliktem zbrojnym, udostępnił pokoje w swoim obiekcie. Niedługo potem rząd zaproponował właścicielom miejsc noclegowych stawkę 70 złotych za ugoszczenie każdego uchodźcy. Dla właściciela z Gorzowa Wielkopolskiego wybór był oczywisty.

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Skoro od początku pomagałem bezpłatnie, to zgodziłem się i na to – relacjonuje Les Gordon na łamach „Super Expressu”.

Błyskawicznie cały budynek został zajęty przez osoby poszukujące bezpiecznego schronienia, którym zapewniono nie tylko nocleg, ale również pełne posiłki.

W sumie pomogliśmy 2,5 tys. Ukraińców i do dzisiaj mieszka u nas jeszcze 60 osób, głównie starszych, schorowanych - mówi Gordon. Ponieważ rozporządzenie Ministra Finansów wprowadziło zerowy VAT na takie pomocowe usługi otrzymywałem środki bez naliczania VAT, czyli podatku od towarów i usług - tłumaczy przedsiębiorca.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2025 roku, kiedy to do hotelu „Mieszko” wpłynęło nieoczekiwane pismo z urzędu skarbowego.

Zażądali 1 mln 200 tys. zł zaległego podatku VAT, bo ich zdaniem wynosił osiem procent – relacjonuje mężczyzna. Mimo świadomości innych wcześniejszych ustaleń z administracją państwową, zdecydował się on uregulować wymaganą kwotę.

Poprosiłem o rozłożenie tego na raty, a po kilku dniach od złożenia wniosku i tak zajęli mi konto - mówi właściciel Mieszka.

To jednak nie był koniec problemów, ponieważ do uregulowania pozostała jeszcze kwestia podatku dochodowego w wysokości ponad ćwierć miliona złotych.

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Państwo rzuca mi kłody pod nogi. Nie ma mojej zgody na dwuznaczne przepisy! Trzeba było powiedzieć nam od razu, jak to będzie wyglądać. Niech prawo będzie przejrzyste! - mówi Les Gordon.

Hotelarz jest oburzony faktem, że jego chęć niesienia pomocy spotkała się z tak surowymi konsekwencjami finansowymi, zwłaszcza w świetle deklaracji z 2022 roku.

Teraz hotelarz ma już tylko jeden apel:

Niech Ministerstwo Finansów rozstrzygnie mój problem! Z resztą takich przedsiębiorców jak ja jest więcej - mówi Les Gordon.

W związku z podobnymi wątpliwościami prawnymi, sprawą zajęły się już sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skierował w tej kwestii pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.