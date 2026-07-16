Im więcej okrążeń przebiegniecie, tym więcej pieniędzy dla dzieci

Będą biec i zbierać pieniądze na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży​. W Gorzowie odbędzie się PKO Bieg Charytatywny. To 10, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej imprezy. W Gorzowie zorganizowana będzie drugi raz.

Ruszyły zapisy i zgłaszać mogą się 5-osobowe drużyny. Impreza odbędzie się 12 września na stadionie lekkoatletycznym. Bieg ma charakter sztafety. Każdy uczestnik musi przebiec minimum jedno okrążenie.

Ta forma rywalizacji drużynowej, to przede wszystkim dobra zabawa w gronie swoich znajomych, bliskich. Przez tę godzinę, bo biegniemy równą godzinę od 11 do 12, każde przebiegnięte okrążenie, to kwota wpłacona przez bank - mówi Sebastian Wierzbicki, koordynator wydarzenia.

12 września bieg odbędzie się w 20 miastach w całym kraju. Zapisy przez internet.