Im więcej okrążeń przebiegniecie, tym więcej pieniędzy dla dzieci

Będą biec i zbierać pieniądze na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W Gorzowie odbędzie się PKO Bieg Charytatywny. To 10, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej imprezy. W Gorzowie zorganizowana będzie drugi raz.
Ruszyły zapisy i zgłaszać mogą się 5-osobowe drużyny. Impreza odbędzie się 12 września na stadionie lekkoatletycznym. Bieg ma charakter sztafety. Każdy uczestnik musi przebiec minimum jedno okrążenie.
Ta forma rywalizacji drużynowej, to przede wszystkim dobra zabawa w gronie swoich znajomych, bliskich. Przez tę godzinę, bo biegniemy równą godzinę od 11 do 12, każde przebiegnięte okrążenie, to kwota wpłacona przez bank - mówi Sebastian Wierzbicki, koordynator wydarzenia.
12 września bieg odbędzie się w 20 miastach w całym kraju. Zapisy przez internet.
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