Im więcej okrążeń przebiegniecie, tym więcej pieniędzy dla dzieci

Sebastian Górny
2026-07-16 17:57

Można zapisywać się na 10 PKO Bieg Charytatywny. Impreza odbędzie się 12 września na gorzowskim stadionie lekkoatletycznym.

Gorzów: bieg
Autor: SG

Będą biec i zbierać pieniądze na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży​. W Gorzowie odbędzie się PKO Bieg Charytatywny. To 10, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej imprezy. W Gorzowie zorganizowana będzie drugi raz.

Ruszyły zapisy i zgłaszać mogą się 5-osobowe drużyny. Impreza odbędzie się 12 września na stadionie lekkoatletycznym. Bieg ma charakter sztafety. Każdy uczestnik musi przebiec minimum jedno okrążenie.

Ta forma rywalizacji drużynowej, to przede wszystkim dobra zabawa w gronie swoich znajomych, bliskich. Przez tę godzinę, bo biegniemy równą godzinę od 11 do 12, każde przebiegnięte okrążenie, to kwota wpłacona przez bank - mówi Sebastian Wierzbicki, koordynator wydarzenia.

12 września bieg odbędzie się w 20 miastach w całym kraju. Zapisy przez internet.

Polecany artykuł:

Chętnych więcej niż miejsc. Pielęgniarstwo na AJP nieprzemijającym hitem
"Świat według Kiepskich", czy "Miodowe lata"? Rozwiąż quiz i pokaż, że jesteś prawdziwym fanem
Pytanie 1 z 10
Bohaterowie której serii mieszkali przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu?
biegi Gorzów
stadion lekkoatletyczny gorzów