Chętnych więcej niż miejsc. Pielęgniarstwo na AJP nieprzemijającym hitem

Pielęgniarstwo na AJP oblegane. Dla wielu zabraknie miejsca.

Od samego początku, czyli od 2020 roku, kierunek cieszy się dużym wzięciem. Nie inaczej jest w tym roku. Na pielęgniarstwo zarejestrowało się ponad 100 osób, połowa z nich już złożyła dokumenty. Już teraz wiadomo, że nie wszyscy chętni będą mogli studiować. Akademia ma 40 miejsc na pierwszym roku.

Z bólem serca patrzę na wyniki rekrutacji. Chętnie przyjęlibyśmy więcej, tak jak w ubiegłych latach: dwa lata temu 70, w ubiegłym roku 80 osób. To studia tak kosztowne, że nas po prostu nie stać na tak duże grupy - mówi prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakub z Paradyża.

W poprzednich latach uczelnia przyjęła większa liczbę studentów, ponieważ studia medyczne dotował marszałek województwa lubskiego. W 2024 roku kwotą 800 tys. zł, a rok temu milionem złotych. W tym roku dotacja spadła do 300 tys. zł.

Szczegóły dotyczące naboru na studia na stronie AJP.