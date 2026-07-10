Ponad 200 kilogramów nielegalnego tytoniu w przesyłkach kurierskich

Mundurowi sprawdzili blisko 150 przesyłek kurierskich. Znaleźli w nich ponad 200 kilogramów tytoniu, tysiąc sztuk papierosów, 120 sztuk jednorazowych papierosów elektronicznych i 7200 mln płynu do e-papierosów. Gdyby wyroby trafiły do obrotu, straty dla budżetu państwa wyniosłyby ponad 400 tys. zł.

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Posiadanie, handel oraz przemyt wyrobów tytoniowych bez akcyzy to przestępstwa. Grozi za to wysoka kara grzywny, a w przypadku większych ilości nawet kara do 3 lat więzienia.

Przypomnijmy- karalne jest także nabycie wyrobów bezakcyzowych, np. poprzez zamówienia internetowe lub telefoniczne. W takich przypadkach grozi kara grzywny nawet do blisko 100 tys. zł.