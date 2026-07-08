Napadał na kantory, za kratkami spędzi ponad ćwierć wieku

K.Bar
2026-07-08 11:47

Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Napady miały miejsce w marcu i czerwcu 2025 roku. Wyrok jest nieprawomocny.

gorzów podpalacz kantor Świecko 1
Autor: materiały lubuska policja/ Materiały prasowe Ranna została pracownica kantoru.

W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm, Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki.W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tys. złotych.Piotr J przyznał się do napadu, ale tłumaczył że ogień zaprószył przypadkiem.Prokurator, na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył.

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny

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Później, w Boczowie, oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet, oraz rozlaniem substancji łatwopalnej. Rabunek, dzięki stanowczej postawie właściciela, nie udał się.Prokurator domagał się dożywocia. Sędzia ostatecznie połączył kary i wydał wyrok: 26 lat pozbawienia wolności.

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