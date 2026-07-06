Kto jest winny potrącenia w Gorzowie? W akcji hulajnoga i auto

Wszystko działo się w niedzielę [5.07] na przejściu dla pieszych przy ul. Fredry w Gorzowie, na osiedlu Staszica, obok marketu. Przebieg zdarzenia nie jest jest, bo uczestnicy mają odmienne wersje.

Mundurowi ustalili, że chłopiec w kasku, ale bez karty rowerowej, która jest wymagana przy hulajnogach, wjechał na pasy. Gdy zjeżdżał na chodnik, został potrącony. Trafił na badania do szpitala.

- Na szczęście dziecku nic poważnego się nie stało. Nie mieliśmy uwag co do stanu trzeźwości i uprawnień do jazdy kierującej. Ostatecznie, po zebraniu materiału, sprawa może trafić do sądu, który rozstrzygnie po której stronie leży wina - wyjaśnia Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.

Istotne jest to, że przy przejściu przy Fredry nie ma przejazdu rowerowego. Zatem zgodnie z przepisami 13-latek powinien zjeść z hulajnogi i pojazd przeprowadzić przez pasy.

SKANDALICZNE BŁĘDY SĘDZIOWSKIE NA MUNDIALU!