Tylu Gorzowian doliczył się GUS? Liczba mieszkańców zaskakuje!

Gorzów większy niż się dotąd wydawało. Mieszka tu 131 tys. osób. Tak wynika z najnowszych badań GUS.​

To o ponad 20 tys. więcej niż wynikało z informacji, które Główny Urząd Statystyczny przedstawiał do tej pory. Skąd ten nagły wzrost? Zmieniono metodę badawczą. Zamiast meldunków wykorzystano informacje z wielu rejestrów publicznych, pokazujące, gdzie ludzie faktycznie mieszkają, pracują, uczą się i korzystają z usług.

Z tych danych wynika, że na koniec ubiegłego roku w Gorzowie przebywało ponad 131 tys. osób. A w porównaniu do roku poprzedniego, liczba ta się praktycznie nie zmieniła. Widać również wyraźny wzrost liczby cudzoziemców, którzy dziś stanowią ważną część lokalnego rynku pracy - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.

Liczba obcokrajowców mieszkających w Gorzowie, w ciągu roku wzrosła z 16 do 17 tysięcy.