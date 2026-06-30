Legitymowali na granicy, teraz odpowiedzą przed sądem

50-letni Dariusz B. i 44-letni Rafał M. odpowiedzą za czyny popełnione w czerwcu ubiegłego roku. 4 czerwca wspólnie i w porozumieniu ma moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych, wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna

7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem. Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata więzienia.