Legitymowali na granicy, teraz odpowiedzą przed sądem

K.Bar
2026-06-30 12:03

Gorzowska prokuratura skierowała do sądu w Słubicach akt oskarżenia przeciwko dwójce członków Ruchu Obrony Granic.

Most graniczny w Słubicach
Autor: www.slubice.pl/ Materiały prasowe Most graniczny w Słubicach

50-letni Dariusz B. i 44-letni Rafał M. odpowiedzą za czyny popełnione w czerwcu ubiegłego roku. 4 czerwca wspólnie i w porozumieniu ma moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Zdaniem śledczych, wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 

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7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem. Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata więzienia.

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Prokuratura Gorzów
Słubice