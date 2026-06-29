Pijani kierowcy i kolizje. Rekordzista miał 2,5 promila!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-29 15:55

Weekend [26-28.08] był pracowity dla policjantów w Gorzowie i i okolicach. Prowadzili akcje oraz spontaniczne działania. Zatrzymali osiem osób po spożyciu alkoholu, cztery z nich odpowiedzą za przestępstwo. Głupoty nie udaje się wykorzenić.

Funkcjonariuszka policji z Gorzowa Wlkp. w mundurze i kamizelce odblaskowej, przeprowadza kontrolę trzeźwości kierowcy białego Suzuki Swift na poboczu drogi, stojąc przy otwartym oknie samochodu. W tle widać długą drogę otoczoną drzewami i trawą. Więcej o kontrolach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W Wojcieszycach 49- letni kierujący Volkswagenem wypadł z drogi i dachował. Miał ponad 1 promil. Z kolei w Maszewie 51-latek kierujący Fordem nie opanował pojazdu i omal nie uderzył w dom. Zareagowali świadkowie, którzy udaremnili dalszą jazdę. Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu. Wyjątkową nieodpowiedzialnością wykazał się 44 – latek, który przewoził dwójkę małych dzieci mając niemal 1 promil. Niechlubnym rekordzistą został 52-latek. Jechał ulicą Walczaka w Gorzowie mając 2,5 promila.

Wobec czterech osób zostanie skierowany wniosek o ukaranie za wykroczenie, bo stężenie alkoholu w organizmie nie przekraczało pól promila. Kontrole trzeźwości są prowadzone cyklicznie. Mimo licznych apeli oraz zaostrzenia kar, kierowcy nadal wsiadają za kierownicę "na podwójnym gazie".

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