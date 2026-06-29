Pijani kierowcy i kolizje. Rekordzista miał 2,5 promila!

W Wojcieszycach 49- letni kierujący Volkswagenem wypadł z drogi i dachował. Miał ponad 1 promil. Z kolei w Maszewie 51-latek kierujący Fordem nie opanował pojazdu i omal nie uderzył w dom. Zareagowali świadkowie, którzy udaremnili dalszą jazdę. Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu. Wyjątkową nieodpowiedzialnością wykazał się 44 – latek, który przewoził dwójkę małych dzieci mając niemal 1 promil. Niechlubnym rekordzistą został 52-latek. Jechał ulicą Walczaka w Gorzowie mając 2,5 promila.

Wobec czterech osób zostanie skierowany wniosek o ukaranie za wykroczenie, bo stężenie alkoholu w organizmie nie przekraczało pól promila. Kontrole trzeźwości są prowadzone cyklicznie. Mimo licznych apeli oraz zaostrzenia kar, kierowcy nadal wsiadają za kierownicę "na podwójnym gazie".

Kozi raj pod Bydgoszczą. To miejsce podbija serca całych rodzin