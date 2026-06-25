Pierwsza na świecie kolekcja, którą "zobaczą" niewidomi! Pokaz w Gorzowie

Pikniki Chopinowskie to tradycja w Gorzowie. Na rozpoczęcia zagra Michał Oleszak z Wrocławia. W przerwie odbędzie się wyjątkowy pokaz kolekcji Modern Chopin Vision Natalii Ślizowskiej. Zdaniem gorzowskiej projektantki, to pierwsza taka kolekcja na świecie. To element tzw. sztuki haptycznej - mówi Ślizowska:

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Czyli elementy trójwymiarowe, w postaci płaskorzeźb drukowanych 3D, albo z cięcia drewna CNC, w postaci haftów, sentencji alfabetem Braille’a.

Kolekcja prezentowana była już m. in. w Kazachstanie, czy w USA.

5 lipca zobaczyć ją będzie można w filharmonii, a w październiku [16.10] planowana jest wystawa w Muzeum Lubuskim.

Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie.