Stal chce 32,5 miliona złotych. Żużel znów budzi emocje!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-08-14 15:43

Gorzowski klub już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem wnioskowania do magistratu o pieniądze. W czerwcu w internecie pojawiła się taka informacja, ale wtedy prezydent Gorzowa totalnie się od niej odciął. We wtorek [11.08] złożono oficjalny wniosek o zwiększenie środków na promocję miasta. Podpisało się pod nim 14 radnych różnych frakcji. Część mieszkańców chce konsultacji w tej sprawie.

Napis I love Stal z żółtym sercem przed stadionem imienia Edwarda Jancarza. O finansach klubu przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: SG

Klub zawnioskował o 2,5 miliona złotych na promocję oraz o przyznanie corocznego dofinansowania 6 milionów przez 5 lat z uwzględnieniem waloryzacji. Jak tłumaczą najwięksi prywatni udziałowcy- w 2024 roku ratowali klub przed upadkiem, ale teraz utrzymanie tak ważnej marki sportowej powinno być wspólną inicjatywą samorządu, środowiska gospodarczego i sponsorów, bo sami nie dadzą rady.                                                                                                                                                                                       

Stal chciałaby, żeby sprawą zajęli się radni na sesji 25 sierpnia. Z kolei część mieszkańców zamierza wnioskować do prezydenta Gorzowa o przeprowadzenie konsultacji czy przekazać klubowi tak duże pieniądze. Na kolejne kroki trzeba zatem poczekać.

Przypomnijmy: gorzowski magistrat wsparł Stal w kryzysie w grudniu 2024 roku. Zakupił wtedy udziały za 2,5 miliona złotych. Poręczył także prawie 6 milionów złotych kredytu wziętego na spłatę zobowiązań głównie wobec zawodników.

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