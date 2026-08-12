Piją na skwerach, sypią się mandaty, mundurowi w natarciu

Policjanci w Gorzowie co rusz mają interwencje dotyczące spożywania alkoholu. Od początku lipca na skwerze przy katedrze nałożyli 106 mandatów karnych. Z tego setka była nałożonych z uwagi na picie procentów w miejscu publicznym.

- Tylko wczoraj [wtorek tj. 11.08] na „Kwadracie” policjanci wystawili kilkanaście takich mandatów. W okresie letnim niemal nie ma dnia, aby w którymś z tych miejsc nie była podejmowana interwencja policji. Nie zamierzy odpuszczać i kontrole będą prowadzone systematycznie - mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej komendy policji.

Nie może być tak, że pijani sprawiają, że rodziny z dziećmi czują się niekomfortowo lub niebezpiecznie. Każdy, kto widzi sytuację, która zakłócałaby porządek i spokój publiczny może poinformować służby pod numerem alarmowym 112. Działania prowadzą pod tym kątem także strażnicy miejscy.

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