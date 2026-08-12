Fałszywy radca prawny i dług, którego nie było!

Do 67-latki zgłosił się rzekomy radca prawny, który chciał nakłonić ją do pilnego uregulowania zadłużenia. Chodziło o 4,5 tysiąca złotych. Zastraszył ją skierowaniem sprawy do sądu. Kobieta szybko zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustem. Nie miała bowiem żadnego zadłużenia, o którym mowa była w rozmowie. Nie dała się przekonać i nie przekazała żądanych pieniędzy. Zamiast tego zgłosiła sprawę gorzowskim policjantom.

Jak nie dać się nabrać oszustom?:

Nie działaj pod presją czasu. Oszuści często próbują wywołać strach i zmusić do natychmiastowej zapłaty.

Weryfikuj informacje. Jeśli ktoś informuje o zadłużeniu, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem, firmą lub instytucją, której sprawa ma dotyczyć.

Nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom. Szczególnie jeśli żądanie pojawia się niespodziewanie.

Nie podawaj danych osobowych, haseł ani kodów SMS.

Nie ufaj samemu numerowi telefonu lub nazwie rozmówcy. Oszuści mogą podszywać się pod prawników, policjantów, bankowców czy pracowników urzędów.

Zachowaj wiadomości i inne dowody kontaktu. Mogą być pomocne w ustaleniu sprawcy.

W razie podejrzenia oszustwa zgłoś sprawę Policji. Lepiej zweryfikować podejrzany telefon czy wiadomość, niż stracić pieniądze.

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