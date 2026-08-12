Fałszywy radca prawny i dług, którego nie było!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-08-12 15:50

Pomysłowość przestępców niestety nie zna granic. Na szczęście mieszkanka Gorzowa nie dała się nabrać i o zajściu poinformowała policję. Zażądano od niej wpłaty kilku tysięcy złotych.

Splecione dłonie starszej kobiety siedzącej w fotelu. O próbie oszustwa w Gorzowie przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Pixabay.com

Do 67-latki zgłosił się rzekomy radca prawny, który chciał nakłonić ją do pilnego uregulowania zadłużenia. Chodziło o 4,5 tysiąca złotych. Zastraszył ją skierowaniem sprawy do sądu. Kobieta szybko zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustem. Nie miała bowiem żadnego zadłużenia, o którym mowa była w rozmowie. Nie dała się przekonać i nie przekazała żądanych pieniędzy. Zamiast tego zgłosiła sprawę gorzowskim policjantom.

Jak nie dać się nabrać oszustom?:

  •   Nie działaj pod presją czasu. Oszuści często próbują wywołać strach i zmusić do natychmiastowej zapłaty.
  •   Weryfikuj informacje. Jeśli ktoś informuje o zadłużeniu, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem, firmą lub instytucją, której sprawa ma dotyczyć.
  •   Nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom. Szczególnie jeśli żądanie pojawia się niespodziewanie.
  •    Nie podawaj danych osobowych, haseł ani kodów SMS.
  •    Nie ufaj samemu numerowi telefonu lub nazwie rozmówcy. Oszuści mogą podszywać się pod prawników, policjantów, bankowców czy pracowników urzędów.
  •     Zachowaj wiadomości i inne dowody kontaktu. Mogą być pomocne w ustaleniu sprawcy.

    W razie podejrzenia oszustwa zgłoś sprawę Policji. Lepiej zweryfikować podejrzany telefon czy wiadomość, niż stracić pieniądze.

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