Zmiany i przesunięcia remontu bulwaru w Gorzowie. Dlaczego?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-08-07 15:15

Przebudowa wschodniej części gorzowskiego nabrzeża Warty jednak dopiero po wakacjach. Gorzowskie Inwestycje Miejskie ogłoszą przetarg jeszcze w sierpniu, a pierwsze roboty planowane są na jesień. Co stanęło na przeszkodzie realizacji pierwotnych założeń?

Plac zabaw na bulwarze w Gorzowie z czerwoną nawierzchnią i zjeżdżalnią. O remoncie nabrzeża czytaj w Eska Gorzów.
Autor: UM Gorzów/ Materiały prasowe

Urzędnicy przesunęli termin inwestycji, by gorzowskie restauracje na bulwarze mogły działać w sezonie letnim. Magistrat złożył do marszałka lubuskiego wniosek o zmianę terminu zakończenia prac- z grudnia tego roku na wrzesień 2027. Chodzi o to, by zachować unijne pieniądze. Plan jest taki, by bulwar w nowej odsłonie był gotowy w czerwcu, a najpóźniej w lipcu. Jednak jest parę elementów, które wymagają czasu. To wykonawca będzie decydował co jest w stanie zrealizować w tym roku, a co przełoży na później. Całkowity koszt to prawie 2 miliony 900 tysięcy złotych, z czego większa część to unijna dotacja.

gorzów bulwar wsch 2
Autor: UM Gorzów/ Materiały prasowe

Bulwar nad Wartą w Gorzowie totalnie się zmieni. Przypomnijmy - zamiast iglaków pojawią się drzewa liściaste, zamontowane zostaną dwie tężnie solankowe, hamaki, leżanki, ławki półokrągłe oraz piaszczyste wzniesienia. Będzie także nowoczesny plac zabaw z linarium, karuzelami, zestawem huśtawek. W planach jest także budowa toalety publicznej i systemu monitoringu.

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