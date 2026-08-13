Okradli namioty na festiwalu Sławie. Teraz posiedzą za kratami!

Byli niczym Bonnie i Clyde. W lipcu podczas festiwalu muzycznego w Sławie przestępcza para ograbiła namioty uczestników Rap Stacji. Łupem padły między innymi biżuteria, sprzęt elektroniczny i kosmetyki. Dzięki monitoringowi mundurowi wytypowali podejrzanego. W poniedziałek [10.08] kryminalni przeszukali mieszkanie mężczyzny w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Znaleźli kilkaset przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa. Okazało się także, że 38-latek jest poszukiwany do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności.

W tym czasie, gdy działali policjanci, do mieszkania przyszła kobieta, która pomagała w kradzieżach. Oboje przyznali się do winy. Mundurowi zabezpieczyli przedmioty, a złodziejski duet odpowie przed sądem w warunkach recydywy, co wpłynie na wysokość kary.

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