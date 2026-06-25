Patrole, polewaczki, kurtyny. Gorzów przygotowany na tropiki!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-25 17:11

Takich temperatur w Polsce i w Lubuskiem dawno nie było. Lekarze, policjanci, samorządowcy biją na alarm i apelują do mieszkańców o rozsądek i odpowiednie zadbanie o siebie. W weekend [27-28.06] na termometrach zobaczymy od 38 do 41 stopni Celsjusza! Władze Gorzowa uruchomiły specjalne patrole i sprzęty antyupałowe.

Drewniany termometr wskazuje wysoką temperaturę, około 40 stopni Celsjusza, na tle intensywnie niebieskiego nieba z jasno świecącym słońcem, symbolizując ekstremalne upały w Polsce, o których więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images Drewniany termometr wskazuje wysoką temperaturę, około 38 stopni Celsjusza, na tle intensywnie niebieskiego, słonecznego nieba z rozbłyskiem słońca. Symbolizuje to falę upałów w Polsce i konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Gorzowianie już mogą liczyć na chłodną bryzę fontann oraz kurtyn wodnych, które pojawiły się w centrum na Starym Rynku czy przy dworcu PKP. Z kolei gorzowskie ulice są zraszane. Do niedzieli [28.06] w związku z upałami magistrat wesprze w ten sposób kierowców i mieszkańców. Regularne zmywanie i polewanie wybranych ulic odbywać się będzie dwa razy dziennie - około godz. 12. i 15, czyli w czasie największego nasłonecznienia.

- Zraszanie jezdni pomaga obniżyć temperaturę nawierzchni, ograniczyć unoszenie się pyłu oraz poprawić komfort mieszkańców i uczestników ruchu drogowego w czasie największych upałów - wyjaśnia Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.

Polewaczki jeździć będą na najważniejszych ulicach miasta m.in. na Jagiełły, Myśliborskiej, Kosynierów Gdyńskich, Marcinkowskiego, Pomorskiej, Fabrycznej, Sikorskiego, czy Chrobrego.

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Autor: UM Gorzów/ Materiały prasowe

Wzmożone patrole w różnych częściach Gorzowa prowadzą strażnicy miejscy. Magistrat prosi o rozwagę i wzajemną troskę. Mundurowi będą zaglądać do pojazdów pozostawionych na parkingach czy nie ma w nich zwierząt lub osób. Gdy żar leje się z nieba auto staje się piekarnikiem.

Jak informuje rzecznik Ciepiela: - patrole obejmą także miejskie parki, skwery i miejsca rekreacji, będą zwracać uwagę na osoby, które mogą źle znosić upały, zasłabnąć lub wymagać pomocy. Szczególnie narażone są osoby starsze, samotne, przewlekle chore, a także małe dzieci. Warto zainteresować się sąsiadami i bliskimi - podkreśla.

Jeśli zauważymy osobę, która źle się czuje, potrzebuje pomocy trzeba wezwać służby, najszybciej dzwoniąc na numer alarmowy 112. Żar tropików w Lubuskiem ma potrwać do poniedziałku [29.06]. 

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