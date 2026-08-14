Spacer po lesie może skończyć się dramatycznie. Alerty w całym kraju!

Duże zagrożenie pożarowe w większości województw

Z najświeższych raportów przygotowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa wynika, że w 47 na 60 stref prognostycznych w kraju występuje duże ryzyko wybuchu pożarów w lasach. Ten problem obejmuje terytorium całego kraju. Wyjątkowo trudna sytuacja panuje w województwach lubuskim, opolskim i łódzkim, a także na znacznym obszarze Śląska, Dolnego Śląska i Małopolski.

Na pozostałych terenach kraju eksperci określają ryzyko jako średnie. Strażacy zaznaczają jednak, że przy aktualnej aurze sytuacja może się bardzo dynamicznie pogorszyć, dlatego nie wolno tracić czujności.

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej. Co robić, gdy zauważysz dym?

W piątek Państwowa Straż Pożarna wydała specjalny apel do wszystkich osób przebywających na terenach zalesionych. Służby stanowczo proszą o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W komunikacie przypomniano również najważniejszą zasadę: „Jeśli zauważysz ogień lub dym – natychmiast zadzwoń pod numer 112”.

Jak wyjaśniają eksperci, poziom zagrożenia pożarowego jest ściśle powiązany z wilgotnością leśnej ściółki. Obecnie, po wielu dniach bez kropli deszczu i z ekstremalnie wysokimi temperaturami, jej wilgotność spadła do dramatycznie niskiego poziomu.

Alerty IMGW. Upały jeszcze pogorszą sytuację

W weekend sytuacja w lasach może stać się jeszcze bardziej napięta z powodu zapowiadanych fal gorąca. Od soboty do niedzielnego popołudnia na obszarze aż 15 województw będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW. W zachodniej części Polski termometry mogą wskazać nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Taka aura sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni – pożar może wybuchnąć od rzuconego niedopałka, pozostawionego szkła czy chociażby przypadkowej iskry.

Gdzie sprawdzić mapę zagrożenia pożarowego lasów?

Instytut Badawczy Leśnictwa regularnie publikuje mapę obrazującą ryzyko pożarowe na terenach leśnych, korzystając z metodologii określonej przez Ministerstwo Środowiska. Informacje te są odświeżane każdego dnia przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, które gromadzi i analizuje dane z 60 specjalnych stref pomiarowych.

Osoby planujące leśne wędrówki mogą śledzić na bieżąco aktualną sytuację pożarową w swoim regionie na oficjalnej stronie internetowej IBL pod adresem bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie.

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