Przeprowadzka rejestracji ogólnej w gorzowskim szpitalu

Ważna informacja dla pacjentów gorzowskiego szpital. Za tydzień rejestracja ogólna będzie działać w budynku poradni specjalistycznych przy Dekerta.

Przeprowadzka z dotychczasowego miejsca, czyli z tymczasowego pawilonu koło SOR-u zacznie się w piątek (26.06). Tego dnia pawilon przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostanie zamknięty. Rejestracja będzie możliwa w okienkach Ośrodka Radioterapii. Natomiast w poniedziałek (29.06) zapisy na wizyty już w nowym miejscu.

Przez cały ten czas można się rejestrować telefonicznie lub mailowo, przez asystenta pacjenta na stronie szpitala i przez internetowe konto pacjenta szpitala.

Szczegóły znajdziecie na stronie i Facebooku gorzowskiego szpitala.

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