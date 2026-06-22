Przeprowadzka rejestracji ogólnej w gorzowskim szpitalu

Sebastian Górny
2026-06-22 17:02

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Gorzowie przenosi rejestrację ogólną. W piątek zamknięty zostanie punkt przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Od poniedziałku wizyty rezerwować będzie można w budynku poradni specjalistycznych.

Gorzowski Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny z widocznym parkingiem i głównym wejściem. Artykuł na naszym portalu informuje o przeniesieniu rejestracji ogólnej do budynku poradni specjalistycznych, co jest kluczową zmianą dla pacjentów placówki.
Autor: Agnieszka Moskaluk

Ważna informacja dla pacjentów gorzowskiego szpital. Za tydzień rejestracja ogólna będzie działać w budynku poradni specjalistycznych przy Dekerta.

Przeprowadzka z dotychczasowego miejsca, czyli z tymczasowego pawilonu koło SOR-u zacznie się w piątek (26.06). Tego dnia pawilon przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostanie zamknięty. Rejestracja będzie możliwa w okienkach Ośrodka Radioterapii. Natomiast w poniedziałek (29.06) zapisy na wizyty już w nowym miejscu.

Przez cały ten czas można się rejestrować telefonicznie lub mailowo, przez asystenta pacjenta na stronie szpitala i przez internetowe konto pacjenta szpitala.

Szczegóły znajdziecie na stronie i Facebooku gorzowskiego szpitala.

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