Smocze łodzie ścigać będą się na Warcie. Kiedy?

Smocze łodzie pojawią się na Warcie w święto Gorzowa​. Ostatnia szansa, żeby się zapisać. Zawody organizuje klub kajakowy Admira. Część uczestników już ostro trenuje.

Chętni mają czas do wtorku (30.06), żeby zapisać się na sobotnie [4.07] regaty. Startować mogą dzieci i dorośli. Można zapisać się całą załogą, albo solo. Organizatorzy zapraszają całe rodziny.

Mamy trzy kategorie: dzieci, fun i kategorię sport. Czasami jedna rodzina startuje w wszystkich trzech kategoriach. Cały dzień zajęty, pełen emocji - mówi Tomasz Maciejewski, prezes Admiry.

W sobotę wyścigi zaczynają się o godz. 11. Do przepłynięcia 200 metrów. Start na wysokości Admiry, meta za Wartownią. Szczegóły na Facebooku.