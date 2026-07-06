Tu na razie jest ściernisko, ale będą tenisowe korty

K.Bar
2026-07-06 15:06

Gorzów otrzymał z ministerstwa sportu i turystyki pierwsze pieniądze na budowę obiektu sportowego przy ulicy Jaskółczej. Pierwszy etap ma zakończyć się w przyszłym roku.

korty gorzów
Autor: kb

Tenisowy Orzeł, to nazwa ministerialnego programu, z którego środki pochodzą - mówi minister Jakub Rutnicki:

1,15 mln złotych dofinansowania na budowę pierwszego etapu. Pierwszy etap będzie się składał z siedmiu kortów ziemnych. 

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W pierwszym etapie powstanie siedem kortów, zaplecze szatniowe i droga dojazdowa. Połowę kwoty inwestycji pokrywa miasto - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa:

Tutaj będzie centrum gorzowskiego, lubuskiego tenisa. To jest wielka sprawa. To jest dofinansowanie 50/50. Drugie tyle dokłada miasto, miasto dało oczywiście działkę. 

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Planowane są trzy etapy, w drugim miałaby powstać hala tenisowa, w trzecim boiska do padla.

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