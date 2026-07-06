Tu na razie jest ściernisko, ale będą tenisowe korty

Tenisowy Orzeł, to nazwa ministerialnego programu, z którego środki pochodzą - mówi minister Jakub Rutnicki:
1,15 mln złotych dofinansowania na budowę pierwszego etapu. Pierwszy etap będzie się składał z siedmiu kortów ziemnych.
W pierwszym etapie powstanie siedem kortów, zaplecze szatniowe i droga dojazdowa. Połowę kwoty inwestycji pokrywa miasto - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa:
Tutaj będzie centrum gorzowskiego, lubuskiego tenisa. To jest wielka sprawa. To jest dofinansowanie 50/50. Drugie tyle dokłada miasto, miasto dało oczywiście działkę.
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Planowane są trzy etapy, w drugim miałaby powstać hala tenisowa, w trzecim boiska do padla.