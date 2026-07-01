Poszukiwany Król Maciuś Pierwszy. Ruszył nabór do nowego musicalu

Król Maciuś Pierwszy poszukiwany. Gorzowska filharmonia szykuje się do kolejnego musicalu.

To będzie 11 produkcja dla młodych widzów, w której uczestniczyć będą młodzi artyści. Zainteresowani​ już mogą się zgłaszać. Nabór trwa do 20 sierpnia.

Filharmonia czeka na dzieci i młodzież w wieku 10–18 lat do ról solowych, chóru oraz zespołu tanecznego. Dzieci nie muszą być po szkole muzycznej, czy należeć do zespołu tanecznego, ale muszą mieć odpowiednie predyspozycje.

Staramy się wybrać te dzieci, które dobrze śpiewają, czysto. To musical, więc role są przede wszystkim śpiewane. Takie, które mają poczucie rytmu. Jeżeli chodzi o taniec, też są sprawdzane dzieciaki, przygotowują krótką choreografię - mówi Iwona Goździk, z Filharmonii Gorzowskiej.

Przesłuchania do musicalu "Król Maciuś Pierwszy" odbędą się 12 i 13 września. Szczegóły na stronie Filharmonii Gorzowskiej.

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