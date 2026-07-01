Operator koparki był pijany. Skażony jest grunt i część lasu!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-07-01 15:27

Podczas prac remontowych koparka uszkodziła rurociąg naftowy w gminie Lubiszyn pod Gorzowem. Od środowego poranka [01.07] trwają działania, zabezpieczenia terenu przez strażaków i grupę chemiczną. Decyzje podejmują ochrona środowiska, nadleśnictwo i służby kryzysowe powiatu. Nie ma zagrożenia dla życia czy zdrowia mieszkańców.

Wykop z ropą, a obok ten sam rów przykryty białą pianą gaśniczą. O wycieku w Lubiszynie czytaj na Eska Gorzów.
Autor: KM PSP Gorzów/ Materiały prasowe

Ropa w rowie i w glebie. Kierowcy część drogi wojewódzkiej Tarnów – Dębno jest zamknięta. Dzisiaj [01.07] po godz.7 służby zostały zaalarmowane, że koparka przebiła rurociąg z ropą między Barnówkiem a Tarnowem w gminie Lubiszyn. Wypłynęło 40 metrów sześciennych ropy. Działają strażacy, grupa chemiczna, ochrona środowiska i służby kryzysowe powiatu gorzowskiego.

- Skażony jest grunt i część lasu. Położyliśmy na tą ropę poduszkę piany, żeby nie dochodziło do parowania i żeby nie było strefy niebezpiecznej. Jest gleba skażona i będą decyzje o wymianie ziemi, ale to ustali inspektor ochrony środowiska. Ropa z rowu zostanie wypompowana do cysterny - mówi Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków.

gorzów wyciek ropy Lubiszyn 2
Autor: KM PSP Gorzów/ Materiały prasowe

Cały czas pracują służby techniczne PERN, właściciela ropociągu oraz osiem zastępów strażaków. Pracują śledczy i prokurator, którzy wyjaśniają okoliczności wycieku. Zawinił ludzki czynnik ludzki.

-  Zatrzymaliśmy operatora koparki, który był nietrzeźwy- miał prawie promil alkoholu w organizmie. Prowadzimy czynności, czekamy na ustalenia strażaków i służb. Po analizie materiału 45-latek usłyszy zarzuty - mówił Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskich strażaków.

​Do awarii rurociągu naftowego doszło na odcinku, gdzie prowadzono przygotowania do planowanej modernizacji sieci. Nie był on eksploatowany.

BAŁTYK PRZESTAŁ BYĆ BEZPIECZNY?

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