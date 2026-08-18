Do Poznania Gorzowianie dojadą Jancarzem, Papuszą albo Stilonem?

Jancarz, Papusza i Stilon wezmą na pokład pasażerów. Tak mają się nazywać 3 nowe pociągi Inter City, które wejdą do rozkładu w grudniu. Mają promować Gorzów. Składy, które obecnie kursują stamtąd do Poznania, mają nazwy związane z stolicą Wielkopolski.

List do prezesa Inter City w sprawie nadania nazw nowym połączeniom, został dziś (18.08) podpisany przed gorzowskim dworem kolejowym.

O pomyśle rozmawiała już z wiceministrem infrastruktury poseł KO Krystyna Sibińska.

Jak mówiłam mu o naszych propozycjach, on wszystkie je kojarzył i wszystkie kojarzył z Gorzowem. Powiedział, że to świetny pomysł i będzie naszym sojusznikiem w tych staraniach - mówi poseł.

List wysłany zostanie jeszcze dzisiaj.

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