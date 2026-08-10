Pijany jak bela na hulajnodze elektrycznej

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-08-10 15:47

48-latek będzie się tłumaczył w sądzie. Wniosek skierowali policjanci z Sulęcina w Lubuskiem. Za skrajną głupotę mężczyźnie grozi między innymi wysoka grzywna i zatrzymanie prawa jazdy.

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Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Wypadki czy kolizje na elektrycznych hulajnogach w ostatnim czasie dotyczyły młodych użytkowników. Jak się okazuje dorośli też nie zawsze używają rozumu. W sobotę [8.08] podczas kontroli na drogach powiatu sulęcińskiego uwagę funkcjonariuszy przykuł styl jazdy mężczyzny. Wskazywał on, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Podejrzenia mundurowych potwierdziło badanie alkomatem. Urządzenie wskazało ponad 2 promile! 48-latek stanowił zagrożenie dla samego siebie oraz dla innych. Policja przypomina- kierującego hulajnogą elektryczna obowiązują te same zasady trzeźwości, co innych uczestników ruchu drogowego. Piłeś? -nie jedź!

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