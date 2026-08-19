Posłowie sprawdzą jak pieniądze wydaje gorzowski szpital

W gorzowskim szpitalu odbędzie się kontrola poselska - zapowiedział Władysław Dajczak z Prawa i Sprawiedliwości​.

Parlamentarzyści wejdą do lecznicy w wrześniu, po pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu. Powodów jest kilka. Konflikt związków zawodowych z zarządem szpitala, zatrudnienie byłego marszałka lubuskiego, po tym jak stracił stanowisko, gdy ujawniono jego niebezpieczną jazdę na trasie S3 oraz doniesienia o milionowych zarobkach niektórych lekarzy.

To są rzeczy niewyobrażalne. Opinia publiczna powinna je znać, bo to są pieniądze, które płyną z naszych podatków. I tu nikt nikomu żadnej łaski nie robi. Funkcjonariusze partyjni powinni też być kontrolowani - mówi Dajczak.

Zdaniem posła tym powinna zająć się rada nadzorcza szpitala, ale tego nie robi, ponieważ jest upolityczniona.