Sceny jak z apokalipsy. Płonie hala przy granicy, dziesiątki strażaków walczą z żywiołem

Ogień zajął cały budynek liczący 4300 metrów kwadratowych powierzchni.

Do akcji zadysponowano 16 wozów, dojeżdżają też siły z innych miejscowości.

Walka z płomieniami może potrwać do wczesnych godzin porannych.

Gigantyczny pożar hali w Słubicach

Radio RMF FM przekazało, że żywioł zaatakował halę magazynową znajdującą się na terenie osiedla Przemysłowego w Słubicach. Płomienie w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniły się na cały obiekt. Jak podaje „Gazeta Lubuska”, powierzchnia budynku szacowana jest na blisko 4300 metrów kwadratowych.

Sygnał o niebezpieczeństwie dotarł do strażaków niedługo po godzinie 21. Automatyczny system powiadamiania uruchomił się z powodu silnego zadymienia w obiekcie.

Strażacy walczą z żywiołem w województwie lubuskim

Do walki z czerwonym kurem wysłano początkowo 16 wozów ratowniczo-gaśniczych. Obecnie na miejscu pracuje ponad 70 funkcjonariuszy straży pożarnej z całego województwa. Dowództwo wciąż ściąga dodatkowe wsparcie z sąsiednich powiatów, między innymi posiłki z Krosna Odrzańskiego i Kostrzyna nad Odrą.

Działania gaśnicze potrwają do rana

Pożar nadal nie został opanowany. Funkcjonariusze bez przerwy prowadzą akcję gaśniczą, starając się stłumić płomienie. Z uwagi na potężne rozmiary pożaru, strażacy spodziewają się, że będą pracować przez całą noc, a dogaszanie potrwa co najmniej do rana.