Kto w sadystyczny sposób pozbył się kociaków?

Kilkudniowe kociaki były porozrzucane. Jedno z młodych już nie żyło. Dzieci włożyły je do kartonu i wraz z rodzicami zawiozły je do Azorków. Kociaki wymagają całodobowej opieki. Musiały zostać odebrane kociej mamie. Ktoś skazał zwierzęta na śmierć, gdyby nie postawa chłopców. Kto to był? - pytają wolontariusze na facebooku.

Lubelskie. Ewakuacja zwierząt z pobliskiego schroniska na terenach objętego pożarem

Jeżeli u któregoś z sąsiadów okociła się kotka, a nagle nie ma swoich dzieci? a może ktoś widział osobę, która zostawiła karton na przystanku w Deszcznie?- dawajcie znać.

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