Roku pełnego wolności akademickiej - życzył studentom prezydent w Gorzowie

K.Bar
2026-10-01 15:31

Roku pełnego wolności akademickiej - życzył wszystkim polskim studentom prezydent RP Karol Nawrocki, który Gaudeamus igitur, wysłuchał na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

nawrocki ajp
Autor: kb

W czasie przemówienia prezydent nawiązała do zaproszenia dla Polski na szczyt G20 w Miami:

Będę reprezentował ponad 35 lat polskiego gospodarczego rozwoju, który nie mógłby się odbyć bez świata akademickiego. Bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów. 

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Prezydent pochwalił także gorzowska uczelnię, za rozwój kierunków związanych z bezpieczeństwem:

Akademia współpracuje z WOTem, ze strażą graniczną, policją, ze strażą pożarną. To jest ta odpowiedzialność, którą bierze świat akademicki w budowaniu naszego wspólnego dobra. 

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Żacy byli zaszczycenia, ale do nowego roku akademickiego podchodzą z dużym spokojem:

- Szczerze, to jeszcze żadnych oczekiwań nie mam zbytnio. Najpierw pójść na pierwsze zajęcia i uczyć się, i dobrze bawić. 

- Na razie nie mam żadnych oczekiwań, chcę poznać nowych ludzi i dobrze się bawić. 

Na gorzowskiej AJP w roku akademickim 2026/27 studiować będzie około 2400 żaków.

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prezydent Karol Nawrocki
AJP Gorzów