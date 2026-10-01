Roku pełnego wolności akademickiej - życzył studentom prezydent w Gorzowie

W czasie przemówienia prezydent nawiązała do zaproszenia dla Polski na szczyt G20 w Miami:
Będę reprezentował ponad 35 lat polskiego gospodarczego rozwoju, który nie mógłby się odbyć bez świata akademickiego. Bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów.
Prezydent pochwalił także gorzowska uczelnię, za rozwój kierunków związanych z bezpieczeństwem:
Akademia współpracuje z WOTem, ze strażą graniczną, policją, ze strażą pożarną. To jest ta odpowiedzialność, którą bierze świat akademicki w budowaniu naszego wspólnego dobra.
Żacy byli zaszczycenia, ale do nowego roku akademickiego podchodzą z dużym spokojem:
- Szczerze, to jeszcze żadnych oczekiwań nie mam zbytnio. Najpierw pójść na pierwsze zajęcia i uczyć się, i dobrze bawić.
- Na razie nie mam żadnych oczekiwań, chcę poznać nowych ludzi i dobrze się bawić.
Na gorzowskiej AJP w roku akademickim 2026/27 studiować będzie około 2400 żaków.