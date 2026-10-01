Grzał w terenie zabudowanym, bo... po pracy spieszył się do domu!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-10-01 15:16

26-latek stracił prawo jazdy, ubyło mu w portfelu i przybyło punktów karnych na koncie. Dzisiaj [01.10] słubiccy mundurowi zatrzymali do kontroli mężczyznę w miejscowości Cybinka. Kierowca zapamięta to spotkanie na długo.

Wyświetlacz miernika prędkości z wynikiem 104 km/h i autem w tle. O mandacie pirata drogowego przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Czwartkowy poranek dla 26-latka nie był szczęśliwy. Kierowca rozpędził swoje auto w terenie zabudowanym do 104 km/h, przy dopuszczalnej prędkości do 50 km/h. Do tego wyprzedzał inny pojazd tuż przed skrzyżowaniem, w pobliżu szkoły. Stworzył zagrożenie dla innych zmotoryzowanych oraz pieszych. Ta brawurowa jazda zakończyła się mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi. Stracił także prawo jazdy na trzy miesiące.

26-latek tłumaczył się mundurowym, że jechał szybko, bo śpieszyło mu się do domu po pracy. Policjanci po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Dociskanie pedału gazu jest najczęstszą przyczyną tragedii na drogach.  

OSTRY SPÓR O REPREZENTACJĘ POLSKI! GRA JEST TRAGICZNA

Polecany artykuł:

QUIZ. Tablice rejestracyjne w Polsce. My mówimy województwo, Ty wskazujesz pierwszą literę
Pytanie 1 z 10
Jak województwo podlaskie, to:

ROLKI

policja Słubice
kierowcy
lubuska policja
przekroczenie prędkości
Słubice