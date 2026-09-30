Posłowie PiS w gorzowskim szpitalu

Sebastian Górny
2026-09-30 16:55

Parlamentarzyści rozpoczęli tzw. kontrolę poselską. Chcą się dowiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa lecznicy, zatrudnienie, wynagrodzenia, czy sytuacja na SOR.

Gorzów: Szpital
Autor: SG

Dostępu do dokumentów szpitala zażądali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Władysław Dajczak i Katarzyna Sójka, którzy rozpoczęli kontrolę poselską w gorzowskiej lecznicy. Do prezesa placówki trafiło pismo, w którym parlamentarzyści domagają się informacji na temat m.in. finansów, badań rezonansem, działalności SOR-u czy wynagrodzeń - 24 lekarzy zarobiło ponad milion złotych rocznie.

Nie zabrakło wątków politycznych

Szpital gorzowski jest oceniany jako jeden z tych najbardziej upolitycznionych szpitali. Zarząd lecznicy to są działacze Koalicji Obywatelskiej - mówi Władysław Dajczak, poseł PiS.

Posłowie liczą, że dokumenty otrzymają w ciągu kilku tygodni. Według ustawy powinni je otrzymać bez zbędnej zwłoki.

Polecany artykuł:

QUIZ. W jakim województwie leży to polskie miasto? Uwaga na trzy pułapki
Pytanie 1 z 15
W jakim województwie leży Jelenia Góra?

ROLKI

PiS
szpital Gorzów