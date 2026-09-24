Zapadł wyrok w aferze covidowej w LUW

Sędzia nie przychylił się do wniosków prokuratury, że Waldemar G. sprzeniewierzył publiczną kasę- 3 mln 700 tysięcy. Przy zakupie środków ochrony indywidualnej nie było obowiązku przeprowadzenia przetargu, ani zakupu ich z państwowych rezerw.

Sędzia skazał jednak całą trójkę oskarżonych za łapówkarstwo. Były dyrektor miał przyjąć około 40 tys. złotych. Dostał rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Zawiasy także dla przedsiębiorców Dariusza M. i Patryka M.- 10 i 8 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata.

Andrzej Dymek, brat zamordowanego księdza komentuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Waldemar G. przez 5 lat nie może zajmować stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych.

Przypomnijmy, w latach 2020-22 LUW zawarł 13 umów na dostawę środków ochrony indywidualnej, na łączną kwotę 3,7 mln złotych.​