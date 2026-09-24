Zdemaskowani przez "Cruellę". 15 osób oskarżonych o handel narkotykami

Gorzów: Akt oskarżenia dla handlarzy narkotyków

Za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara od pół roku do ośmiu lat więzienia, a za kierowanie grupą od dwóch do 15 lat. Rozbicie szajki to efekt pracy policjantów z gorzowskiej komendy miejskiej i prokuratorów. Kluczowym elementem materiału dowodowego stały się ustalenia z kontroli operacyjnej o kryptonimie "Cruella". Dzięki podsłuchom telefonicznym śledczy precyzyjnie zmapowali strukturę sieci dystrybucyjnej. Pozwoliło to na zidentyfikowanie powiązań między dostawcami, hurtownikami a dilerami detalicznymi.

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- Grupa działała w okresie od kwietnia 2023 do 27 marca 2025 r., a na jej czele stali 27-letni Patryk P. i 25-latnia Martyna M., którzy z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. W śledztwie udokumentowano kilkaset transakcji sprzedaży detalicznej, a podczas przeszukań mieszkań oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych, policjanci znaleźli różnego rodzaju narkotyki – powiedziała prok. Wojciechowska-Grześkowiak, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Pozostali podejrzani i zastosowane środki zapobiegawcze

Pozostałych 13 oskarżonych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa narkotykowe. Część z nich działała w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanych im czynów w całości lub w części.

W początkowej fazie śledztwa główni podejrzani przebywali w areszcie. Z czasem zamieniono ten najsurowszy środek zapobiegawczy na wolnościowe, tj.: dozory policji, zakazy opuszczania kraju, zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowe. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Źródło: PAP