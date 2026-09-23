Trudno w to uwierzyć. W Lubuskiem pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem!

W Lubuskiem pociągi jeżdżą zgodne z planem, ale dopiero od miesiąca. Takiej sytuacji nie było od lat.

O regionalnym transporcie kolejowym mówiono na sejmiku lubuskim, przedstawiono dane statystyczne i przyczyny odwołań.

Jeszcze w wakacje odwołano 870 połączeń, bo w lubuskich pociągach psuła się klimatyzacja. W całym 2025 roku na 70 tysięcy planowanych kursów nie pojechało prawie 4 tysiące, to jest 5,5 procent. W bieżącym roku, do sierpnia odsetek odwołanych połączeń wzrósł do ponad 8 procent.

Od połowy sierpnia sytuacja się znacząco poprawiła, ponieważ Polregio uporało się z naprawami taboru. Przewoźnik ma teraz w zapasie kilka pojazdów, które może podstawić w miejsce popsutego szynobusu.

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Polregio chce przyspieszyć modernizację punktu serwisowego w Rzepinie, co pozwoli szybciej naprawiać pociągi. Dodatkowo maszyniści mają być przeszkoleni na każdym typie pojazdu oraz znać wszystkie odcinki linii kolejowej na terenie województwa.

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