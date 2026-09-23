Kto wymyślił ciemny grafit? Siedziba pogotowia z nową elewacją

W internecie możemy znaleźć opinie, że przy tak ciemnym kolorze, przy upałach szybko będzie rosnąć temperatura wewnątrz. Andrzej Szmit wyjaśnia, że po termomodernizacji, wnętrze od elewacji oddziela tak gruba warstwa izolacyjna, że według gwarancji wykonawcy, nie ma takiego ryzyka.

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Pojawiają się także głosy mieszkańców, że kolor elewacji nie pasuje do reszty lokalnej zabudowy. Tu już decydował gust dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, który ewentualną krytykę bierze na siebie:

Będę się opierał, że budynki, które są na poły urzędowymi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka, czy czegokolwiek innego.

Przypomnijmy, modernizacja trwała od sierpnia ubiegłego roku, do czerwca bieżącego. Blisko 3 mln złotych pochodziło ze środków unijnych.