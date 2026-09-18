Kolejne mieszkania czekają na chętnych do remontowania

22 mieszkania czekają na Gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. ​Rusza 5 edycja programu "Mieszkanie za remont".

Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Od poniedziałku (21.09) zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale.

To są mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne potrzebują większego odświeżenia, inne wymagają czasami przebudowy. Przykładowo zmiany systemu ogrzewania, są piece, a przechodzimy na gazowe. Ale te wszystkie koszty są zwracane - mówi Karina Kowalska, dyrektor wydziału spraw lokalowych w urzędzie miasta.

O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie są właścicielami nieruchomości, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe.

Miasto zwraca do 35 tys. zł poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce, pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.