Pierwsze klucze przekazane

Pierwsze klucze w ręce najemców.
Przed nowym budynkiem GTBS przy ul. Przemysłowej w Gorzowie odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań. Na początek odebrały je 3 osoby. Radości nie kryła Wanda Dojlida, której mąż porusza się o kulach.
Bardzo chciałam mieszkanie takie, żeby był prysznic, bo mąż jest taki chodzący, niechodzący. Do wanny nie wejdzie. Dostaliśmy na parterze, z prysznicem, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi - mówi pani Dojlida.
Klucze odebrał także Karolina Krupska. Dla niej to pierwsze, samodzielne mieszkanie.
To bardzo fajny start w dorosłe życie. Myślę, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna dla młodych ludzi. Kiedy rozmawiałam z znajomymi, to naprawdę jest wielu chętnych. Oby więcej takich inwestycji - mówi Karolina Krupska.
Do końca września klucze i umowy najmu otrzymają wszyscy mieszkańcy. Od października będą mogli urządzać i meblować swoje mieszkania. W budynku przy ul. Przemysłowej zamieszka blisko setka rodzin.