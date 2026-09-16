Pierwsze klucze przekazane

Pierwsze klucze w ręce najemców.

Przed nowym budynkiem GTBS przy ul. Przemysłowej w Gorzowie odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań. Na początek odebrały je 3 osoby. Radości nie kryła Wanda Dojlida, której mąż porusza się o kulach.

Bardzo chciałam mieszkanie takie, żeby był prysznic, bo mąż jest taki chodzący, niechodzący. Do wanny nie wejdzie. Dostaliśmy na parterze, z prysznicem, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi - mówi pani Dojlida.

Klucze odebrał także Karolina Krupska. Dla niej to pierwsze, samodzielne mieszkanie.

Autor: SG

To bardzo fajny start w dorosłe życie. Myślę, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna dla młodych ludzi. Kiedy rozmawiałam z znajomymi, to naprawdę jest wielu chętnych. Oby więcej takich inwestycji - mówi Karolina Krupska.

Do końca września klucze i umowy najmu otrzymają wszyscy mieszkańcy. Od października będą mogli urządzać i meblować swoje mieszkania. W budynku przy ul. Przemysłowej zamieszka blisko setka rodzin.​

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