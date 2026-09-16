Nietrzeźwy kierowca z dziećmi w aucie. Czeka go surowa kara

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-09-16 13:25

Cykliczne akcje gorzowskich policjantów ciągle pokazują, że mają sens. Ranną czy wieczorową porą w sidła wpadają nieodpowiedzialni kierowcy. Tak było i tym razem, choć większość za kierownicą była trzeźwa.

Policjant w odblaskowej kamizelce kontroluje trzeźwość kierowcy na drodze. O akcji służb przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

W środowy poranek [16.09] policjanci w Gorzowie pojawili się na ul. Kasprzaka, uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt. Przeprowadzili zmasowane badania trzeźwości. Niestety kierowca Renault będzie musiał liczyć się ze srogimi konsekwencjami.

39-latek wykazał się totalną nieodpowiedzialnością- miał pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W aucie wiózł swoje dzieci w wieku 4 i 14 lat. Towarzyszyła mu także żona. Jej pierwsze badanie alkomatem wzbudziło wątpliwości, ale kolejne wykazało, że jest trzeźwa.

Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia auta, grzywna. O karze zdecyduje sąd. Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu i może mieć tragiczne konsekwencje. 

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