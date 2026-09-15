Powód miał być prozaiczny. Siedem osób z zarzutami za pobicie 16-latka

Gorzowska policja prowadzi postępowanie dotyczące siedmiu młodych osób. Poszkodowany jest 16-latek, który doznał urazu głowy, ale na szczęście niegroźnego. Nieoficjalnie - między grupą a chłopcem miało dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Trzy osoby w wieku 17-20 lat, które traktowane są wobec prawa jako dorosłe, zostały przesłuchane wczoraj popołudniu [14.09].

- Młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia, dostali dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do 16-latka. Wcześniej takie same zarzuty przedstawiono czwórce nieletnich. Ich sprawę rozstrzygnie sąd rodzinny - wyjaśnia Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej komendy policji.

Przypomnijmy- do pobicia doszło w sobotę [12.09] w Baczynie około południa. Po godzinie od zajścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie przy ul. Słowiańskiej, poruszali się autami. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wypisany.

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

Polecany artykuł: Małżeński biznes narkotykowy w Gorzowie i przesyłki do więzień