Powód miał być prozaiczny. Siedem osób z zarzutami za pobicie 16-latka

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-09-15 14:59

Trójce młodych mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat grozi do 5 lat za kratami. Taki sam zarzut usłyszała czwórka nieletnich, którymi zajmie się sąd rodzinny i zdecyduje o ich losie. Co poróżniło młodzież w Baczynie pod Gorzowem?

Srebrny radiowóz oraz policjant w żółtej kamizelce. O sprawie pobicia 16-latka przeczytasz na Eska Gorzów.
Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Gorzowska policja prowadzi postępowanie dotyczące siedmiu młodych osób. Poszkodowany jest 16-latek, który doznał urazu głowy, ale na szczęście niegroźnego. Nieoficjalnie - między grupą a chłopcem miało dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Trzy osoby w wieku 17-20 lat, które traktowane są wobec prawa jako dorosłe, zostały przesłuchane wczoraj popołudniu [14.09].

- Młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia, dostali dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do 16-latka. Wcześniej takie same zarzuty przedstawiono czwórce nieletnich. Ich sprawę rozstrzygnie sąd rodzinny - wyjaśnia Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej komendy policji.

Przypomnijmy- do pobicia doszło w sobotę [12.09] w Baczynie około południa. Po godzinie od zajścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie przy ul. Słowiańskiej, poruszali się autami. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wypisany.

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