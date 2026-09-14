Festiwal Renety Landsberskiej i miodu po raz drugi

Reneta Landsberska, miód i gęsina idealnie się komponują. Przekonają się o tym uczestnicy drugiej edycji Gorzowskiego Festiwalu Renety Landsberskiej i Miodu.

Impreza w sobotę (19.09) od godz. 10 do 16 na ryneczku przy Jerzego.

Będą występy artystyczne, losowanie nagród i dobre jedzenie.

Na scenie pojawią się młodzi artyści z zespołów działających przy Młodzieżowym Domu Kultury. Dania z wykorzystaniem Renety Landsberskiej, miodu i gęsiny przygotuje gorzowski "Gastronomik". A główną nagrodą do wygrania podczas festiwalu będzie rower.

Na ten dzień przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla Gorzowian: małych, dużych, średnich. To impreza dla całych rodzin. Z myślą o nich przygotowany jest program artystyczny - mówi Joanna Kasprzak Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

W tym roku współorganizatorem jest Gorzowskie Koło Pszczelarzy. Świętują oni 80-lecie, zachęcać będą do jedzenia miodu.

Szczególnie teraz, kiedy zbliża się jesień, warto skorzystać z miodu, pyłku pszczelego i innych pszczelich produktów. To jednak buduje odporność, a to moim zdaniem najważniejsze - mówi Piotr Woźniak, prezes gorzowskiego koła.

Podczas festiwalu kupić będzie można sadzonki Renety Landsberskiej.