Arena Gorzów zaczyna nowy sezon sportowo-kulturalny

Sportowe emocje w Arenie Gorzów ruszają już w weekend [12-13.09]​. Koszykarski Memoriał im. Aleksandry Piotrowskiej inauguruje trzeci sezon w gorzowskiej hali widowiskowo-sportowej.

Obiekt będzie areną rozgrywek ligowych i pucharowych dla koszykarek z AZS AJP i siatkarzy Cuprum Stilonu. Do tego ponownie w Gorzowie zagra reprezentacja Polski w futsalu.

Na ten moment w kalendarzu Areny Gorzów figurują 44 wydarzenia sportowe i kulturalne. Na tym nie koniec.

Przewidujemy w Arenie 64 wydarzenia, wystąpi 26 artystów, rozegranych zostanie ponad 30 meczów. Jeszcze dopracowujemy szczegóły programu późnej wiosny, żeby wprowadzić nowe eventy do naszej oferty - mówi Agata Dusińska, prezes Słowianki.

Szacuje się, że Arenę Gorzów w sezonie odwiedzi 200 tysięcy osób.

Harmonogram wydarzeń na stronie i Facebooku.