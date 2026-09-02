Robert S. stanie przed sądem, grozi mu do 15 lat więzienia

Śledczy oskarżają mężczyznę o 15 przestępstw, m. in. posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, rozpijanie małoletniej i 13 czynów o charakterze seksualnym - w tym usiłowanie gwałtu. Część zarzutów dotyczy czynów wobec osób poniżej 15 roku życia.

Szef PKOL Radosław Piesiewicz Doprowadzony do prokuratury

Materiał dowodowy został zebrany na podstawie m. in. zeznań 8 nieletnich pokrzywdzonych. Andrzej Bogacz - prokurator prowadzący sprawę - przyznaje, że takich osób mogło być więcej:

Czyny zarzucane oskarżonemu były popełniane na przestrzeni ostatnich 10 lat, więc część osób weszła już w wiek dorosły, ułożyła sobie na nowo życie. Nie chciały zeznawać w tym zakresie. Przesłuchaliśmy łącznie 70 osób.

Robert S. na sprawę przed sądem oczekuje w areszcie. W jego sprawie toczy się jeszcze drugie postępowanie prokuratury. Do tematu będziemy wracać.