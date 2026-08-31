Siekierą zniszczył dwa auta. 40-latkowi grozi 5 lat za kratami

40 latek zniszczył dwa samochody. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia na jednej z posesji w Słubicach. Mężczyzna przy użyciu siekiery i noża dokonał poważnych uszkodzeń w dwóch samochodach. Właściciele oszacowali straty na blisko 9 tys. złotych.

W czwartek (27 sierpnia) słubiccy dzielnicowi zatrzymali podejrzanego 40-latka, który dodatkowo był poszukiwany w celu odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Zatrzymany usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.