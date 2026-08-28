Złodzieje zrobili relację na żywo z włamania! Widzowie wezwali policję

Włamali się do autobusu i pokazali wszystko na żywo w internecie. Widz zawiadomił policję

Do tego bardzo nietypowego włamania doszło we wtorek, 25 sierpnia, nad ranem. Po godz. 4 gorzowscy policjanci otrzymali informację, że ktoś włamał się do autobusu zaparkowanego przy ul. Lubuskiej w Karninie. Zgłaszającego nie było jednak w pobliżu. Przebywał w zupełnie innej części Polski, a włamanie zobaczył w internecie. Sprawcy transmitowali na żywo to, co robili. Świadek przekazał policjantom adres internetowy relacji.

Patrol natychmiast ruszył w stronę parkingu. Po drodze, na ul. Poznańskiej, policjanci zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających podanemu rysopisowi. Szybko ustalili, że mają do czynienia z osobami podejrzewanymi o włamanie.

Przy mężczyznach znaleziono między innymi telefon skradziony z autobusu. Właściciel pojazdu wstępnie oszacował straty na około 3 tys. zł.

Niedoszłe gwiazdy internetu zostały złapane. Jeden z mężczyzn był pijany. Grozi im kara do 10 lat więzienia

Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 42 i 48 lat. Młodszy z nich był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał w organizmie prawie promil alkoholu.

Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Podczas przesłuchania przyznali się do zarzucanego czynu i wyrazili żal z powodu swojego zachowania. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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